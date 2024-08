Wermelskirchener Spaziergänge Einkaufen im Herzen der Stadt

Und über diese Funktion hat er auch seinen Titel „Mister Einzelhandel“ verliehen bekommen. 1975 wurde er zum Geschäftsführer gewählt und hat den Verband kontinuierlich aufgebaut. Conrads trägt einen großen Anteil am Übergang vom ehemaligen Einzelhandelsverband Wuppertal (Abteilung Wermelskirchen) in den eigenständigen, breiter aufgestellten Marketingverein „Wir in Wermelskirchen“, der 2007 gegründet wurde. Seit 2013 ist der Einzelhandel-Experte Ehrenvorsitzender dieses Vereins. „Wir haben in Wermelskirchen viel auf den Weg gebracht, beispielsweise die Aktionstage“, sagt Conrads rückblickend. Aber immer wieder wurde auch festgestellt, dass „der Zahn der Zeit“ an manchen Aktionen nagt. Es wurde entsprechend gehandelt und Neues kreiert.