Vereinsleben in Wermelskirchen : Eine Weltmeisterin spielt Sterngolf im Hüpptal

Wermelskirchen Auf dem Platz von Ingeborg und Antonio Grosso im Hüpptal fanden die Westdeutschen Meisterschaften statt. Sieben Mannschaften mit mehr als 50 Teilnehmern nahmen teil.

Annika Sophia Hensel hat gerade ihren letzten Schlag gemacht. Ein Ass. Der kleine Gummiball ist beim ersten Versuch in dem Loch auf der Sterngolfbahn gelandet. Die 17-Jährige lächelt zufrieden. Sie ist gerade von den Weltmeisterschaften im Sterngolf aus Garmisch-Partenkirchen zurückgekehrt – mit dem Weltmeistertitel in der Mixed-Pair Wertung und als Vizemeisterin der Mädchen im Gepäck.

„Im Moment stehe ich mehrmals in der Woche auf der Bahn und trainiere“, sagt die gebürtige Wuppertalerin, die für den BSC Ennepetal antritt. Von dem eindrucksvollen Ergebnis können sich die Mannschaftskollegen und Konkurrenten am Wochenende auch auf der Bahn von Ingeborg und Antonio Grosso im Hüpptal überzeugen. Hier richtet der 1. MGC Köln 1961 die Westdeutschen Meisterschaften aus. Am Ende des Wochenendes wird also der beste Sterngolfspieler des Landes Nordrhein-Westfalens in Wermelskirchen gekürt.