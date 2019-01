Anwohner klagen über Ruhestörungen : Lärmschutzwand am Höferhof nicht geplant

Der Sportplatz Höferhof mit dem neuen Kunstrasenbelag. Foto: Teifel/Teifel, Udo (tei)

DABRINGHAUSEN Am Kunstrasensportplatz Höferhof in Dabringhausen wird die Stadt keine Schallschutzwand errichten. Diese Idee hatte das Bürgerforum (Büfo) in die Diskussion gebracht. „Mit gar nicht allzu großen Aufwand könnte ein schwelender Streit zwischen dem DTV und den Anwohnern gelöst werden“, begründete Oliver Platt (Büfo) den Antrag: „Wir haben das Problem verursacht, ohne es zu wollen, und hatten es gut gemeint.“ Durch den Bau des Kunstrasenplatzes und die damit verbundene, deutlich häufigere Nutzung des Dawerkuser Stadions war es zu Unstimmigkeiten zwischen dem Dabringhausener Turnverein (DTV) und Anwohnern gekommen – die Höferhof-Nachbarn beklagen eine dauerhafte Ruhestörung durch die Nutzer des Platzes (wir berichteten).

Der Büfo-Vorschlag, der auch die schalltrichter-ähnliche „Kessellage“ des Sportplatzes als Ursache nannte, stieß im Kreise der anderen Fraktionen im Stadtrat nicht auf „offene Ohren“. Auf ein vor dem Bau des Kunstrasenplatzes in Dabringhausen erstelltes Lärmschutzgutachten verwies der Sportausschuss-Vorsitzende Karl-Heinz Wilke (CDU): „Dieses Gutachten verlief positiv. Ich warne davor, eine Lawine loszutreten.“

Ähnlich sah das auch Jochen Bilstein (SPD): „Wenn wir in Dabringhausen eine Lärmschutzwand bauen, würde uns das für alles Weitere verpflichten.“ Die Sorge der Mehrheit der Politik: Werden eine Lärmschutzwand gebaut und die Umkleidekabinen zusätzlich gedämmt, könnten Forderungen nach weiteren Lärmschutzmaßnahmen an anderer Stelle wie beispielsweise Spiel- oder Sportplätzen folgen.