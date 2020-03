Bundesweite Aktion auch in Wermelskirchen : Eine Hommage an die Helfer

Emminghausen In Emminghausen spielt Dirk Stöcker mit einem Akkordeon am Fenster auf.

Wo überall zeitgleich aus den Fenstern von Häusern und Wohnungen das Lied „Freude schöner Götterfunken“ ertönte, kann niemand genau nachvollziehen: In zumindest halb Emminghausen erklang dieser Klassiker aus der neunten Sinfonie von Ludwig van Beethoven unverkennbar durch die Hofschaft. Sie erschallte aus dem Fenster von Dirk Stöcker, unter anderem Sprecher des Kultur-Netzwerks beim Marketingverein „Wir in Wermelskirchen“ und Träger der Ehrenamts-Ehrennadel des Rheinisch-Bergischen Kreises. Der 49-Jährige beteiligte sich mit seinem Akkordeon-Spiel am offenen Fenster an der Aktion „Musiker für Deutschland“, zu der auf Internet-Plattformen aufgerufen wurde. Vorbild der Initiative: Die singenden, applaudierenden und musizierenden Italiener, die auf Balkonen oder eben an Fenstern mit ihrer Teilnahme zu Einigkeit, Solidarität aufriefen und ihre Dankbarkeit gegenüber denen ausdrückten, die trotz der Corona-Pandemie den Alltag „wuppen“: Rettungs- und Pflegekräfte, Mitarbeiter in Krankenhäusern und Lebensmittelhandel und viele mehr.