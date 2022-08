Nach Einbruch in der Nacht von Donnerstag auf Freitag : Vorerst keine Kfz-Anmeldung in Wermelskirchen

Die Polizei hat die Ermittlungen in der Kfz-Zulassungsstelle an der Viktoriastraße aufgenommen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Exklusiv Wermelskirchen In der Nacht von Donnerstag, 4., auf Freitag, 5. August, steigen Einbrecher in die Wermelskirchener Zweigstelle der Kfz-Zulassungsstelle des Rheinisch-Bergischen Kreises ein. Deshalb ist derzeit dort der Betrieb eingestellt.

Wie Carina Höfelmanns, Sprecherin der Polizei Rhein-Berg, auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt, bleibt die Kfz-Zulassungsstelle des Rheinisch-Bergischen Kreises in Wermelskirchen an der Viktoriastraße über dem Einkaufszentrum bis auf weiteres geschlossen. Demnach brachen dort in der Nacht von Donnerstag, 4., auf Freitag, 5. August, bislang unbekannte Täter ein. Das stellten die Mitarbeiter der Kfz-Zulassung bei Dienstantritt in den Morgenstunden fest.