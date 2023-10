Kriminalität in Wermelskirchen Einbruch in Wohnung: Mutmaßlicher Täter ist barfuß und entwischt

Nicht gerade wie ein „Leisetreter“ verhielt sich ein bislang unbekannter Mann, der um kurz nach Mitternacht in der Nacht auf Montag, 9. Oktober, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Friedrichstraße in Wermelskirchen eingebrochen sein soll. Wie die Polizei berichtet habe der Unbekannte laut Angaben der Hausbewohner kurz vor der Tat an sämtlichen Wohnungstüren des Hauses geklingelt und geklopft.