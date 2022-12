Kriminalität in Wermelskirchen Einbruch in ein Einfamilienhaus in Neuenhöhe

- Am Dienstag, 6. Dezember, kam es zu einem Einbruch in ein freistehendes Einfamilienhaus in Wermelskirchen. Die unbekannten Täter gelangten über das Aufhebeln des Schlafzimmerfensters auf der Rückseite des Hauses in das Objekt. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.