Kriminalität in Wermelskirchen Einbrecher stehlen E-Zigaretten in der Innenstadt

Einbruch in ein Geschäft an der Telegrafenstraße: Am Dienstag, 18. April, wurde die Polizei gegen 5.45 Uhr zu einem Ladenlokal in der Wermelskirchener Innenstadt gerufen, nachdem die dortige Alarmanlage ausgelöst hatte. Der oder die bislang unbekannten Täter hatten die Glasscheibe der Eingangstür zerstört und einen Aufsteller mit Einweg-E-Zigaretten im Wert eines oberen dreistelligen Betrages gestohlen. „Ob noch weitere Gegenstände entwendet wurden, konnte vom Eigentümer bei der Anzeigenaufnahme noch nicht abschließend beurteilt werden“, bilanziert die Rhein-Berg-Polizei: „An der Tür entstand ein Schaden in Höhe eines unteren vierstelligen Bereichs.“