Kriminalität in Wermelskirchen Einbrecher nutzen auf Kipp stehende Fenster

Am frühen Morgen gegen 5 Uhr hatte sich der Besitzer einer Hochparterre-Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Schillerstraße auf den Weg zur Arbeit gemacht. Als er gegen 23 Uhr nach Hause zurückkehrte, fand er seine Wohnung in einem durchwühlten Zustand vor. Offenbar hatten die Täter eine auf Kipp stehende Balkontür genutzt, um in die Wohnung einzubrechen. Über diese verließen sie den Tatort auch wieder, da die Wohnungstür ordnungsgemäß verschlossen geblieben ist, berichtet die Polizei: „Es wurde eine niedrige vierstellige Summe Bargeld sowie eine Girokarte und ein Sparbuch entwendet.“