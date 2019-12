Aqua Movie im Hallenbad : Kinovergnügen auf dem Wasser

Wermelskirchen Spielen, Feiern, Kino, Musik: Die DLRG richtete für Kinder einen Festtag im Hallenbad aus. Sie erlebten die Sportstätte einmal ganz anders.

Von der Empore blickt Jacqueline Schmidt auf das Schwimmbecken im Hallenbad. „Das ist heute eine richtig schöne Stimmung hier“, sagt die junge DLRG-Schwimmerin. Mehr als 50 Kinder haben die Einladung der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft und der Stadt angenommen – zum Spielen, Toben, Schwimmen und zum Kinofilm am späten Nachmittag. Über den Film dürfen die Jungen und Mädchen selbst entscheiden, drei Trickfilme stehen zur Auswahl, relativ einmütig entscheiden sich die Kinder für „Pets 2“. „Uns ist es wichtig, dieses Hallenbad weiter mit Leben zu füllen“, sagt Jacqueline Schmidt, „und wir wollen daran erinnern, wie wichtig es ist, dass Kinder Schwimmen lernen.“ Das ist zum Aktionstag im Hallenbad Voraussetzung: Nur Kinder, die sich schon selbst über Wasser halten können, haben die Möglichkeit, teilzunehmen. Gleich zu Beginn vermitteln die Fachleute der DLRG den Kindern Wichtiges und Wissenswertes zur Lebensrettung: Sie lernen die Puppen kennen, mit denen das Abschleppen im Wasser trainiert wird. Sie entdecken die Möglichkeiten der verschiedenen Hilfsmittel bei der Lebensrettung. Und sie knüpfen Kontakt zu den engagierten Freiwilligen – die den meisten Kindern allerdings aus DLRG-Kursen bereits bekannt sind. Vor acht Jahren hatte die DLRG ein ähnliches Programm auf die Beine gestellt – dieses Mal ist der Veranstalter Aqua Movie mit im Boot.

Lange bevor der Film läuft, sorgen die Animateure bereits für beste Stimmung im Wasser. Ein DJ legt flotte Rhythmen auf und die gut aufgelegten Jungs von Aqua Movie haben Wasserspiele im Gepäck. Da gilt es etwa so lange nasse Schwämme über den Köpfen der DLRG-Mitarbeiter auszudrücken, bis der Eimer unter ihnen mit Wasser gefüllt ist. Das sorgt für einen Riesenspaß, der auch in den Spielpausen anhält, wenn laute Musik durch das Hallenbad klingt und die Kinder im Wasser zu tanzen beginnen. „Wir würden so Spiel- und Filmtage im Wasser gerne regelmäßig anbieten“, sagt Jacqueline Schmidt. Acht Jahre sollen bis zur nächsten Auflage jedenfalls nicht wieder vergehen.