Jubiläum in Wermelskirchen : Ein Ständchen zum 25-Jährigen für „Post“-Wirt Amir

Der Männergesangverein Dhünn brachte dem Wirt-Jubilar Amir Hoshang Alizadeh Kalateh ein Überraschungs-Ständchen in der Dhünner „Post“. Foto: Stephan Singer

Dhünn Seit 25 Jahren betreibt der Amir Hoshang Alizadeh Kalateh das Hotel-Restaurants „Zur Post“ am Dorfplatz in Dhünn. Da kam ein Ständchen für den gebürtigen Iraner gerade recht.

Spätestens als voller Inbrunst das Bergische Heimatlied erklang, hatte Amir Hoshang Alizadeh Kalateh dann doch ein paar Tränchen in den Augen. Der Grund: Der Perser hat in Wermelskirchen längst seine zweite Heimat gefunden. Oder, wie es der Vorsitzende des Verkehrs- und Verschönerungsvereins (VVV) Dhünn, Frank Jäger, ausdrückte: „Wir haben dich, lieber Amir, von ganzem Herzen gerne. Du bist einer von uns.“

Der Männergesangverein (MGV) Dhünn stattete nebst Mitstreitern vom VVV dem Wirt des Hotel-Restaurants „Zur Post“ am Dorfplatz mitten im Herzen von Dhünn einen Überraschungsbesuch ab. Dass die 22 Sänger unter der Leitung von Dirigent Oliver Firl ein Ständchen aus drei Stücken, neben dem Bergischen Heimatland waren es „Die Rose“ und „Abendfrieden“, verstand sich von selbst. Der Grund: Nur wenige Tage nach Amir Hoshang Alizadeh Kalatehs 72. Geburtstag beging der Wirt einen weiteren Jubeltag: Seit 25 Jahren betreibt er die „Post“, wie das Hotel-Restaurant im Volksmund genannt wird.

Der „Post“ hat der Wirt längst seinen Stempel aufgedrückt. So prangt an der Fassade zusätzlich die Aufschrift „Bei Amir“. Denn wegen seines zumindest aus west-europäischer Sicht kompliziert auszusprechenden vollständigen Namens wird der 72-Jährige schlicht Amir genannt, ist unter diesem Namen in der Stadt bekannt wie der sprichwörtliche bunte Hund. Und geht es in Dhünn auf ein Bier, heißt es: „Ab zu Amir“.

„Ein historisch versierter Dhünner hat herausgefunden, dass Amir auf den Tag genau seit 25 Jahren in Dhünn ist“, sagte Frank Jäger mit einem Lachen am Tag des MGV Dhünn-Ständchens. Dafür hat sich das Dhünnsche Dorf noch etwas einfallen lassen. Auf dem Dorfplatz prangt ein Banner, auf dem Gratulanten unterschreiben können. Zum Aufstellen der übergroßen Grußkarte hat Peter „Hermann“ Tebling eigens einen Rahmen nebst Stützen gefertigt. Das Banner selbst stattete Ralf Heidemeyer mit Zeichnungen der „Zur Post“ und „Bei Amir“-Schriftzüge aus.

„Das ist doch für uns Ehrensache, dass wir hier singen“, bemerkte Wolfgang Weber, Vorsitzender des MGV. Der freute sich, dass nach den Corona-Lockdowns die Sänger nun wieder in Fahrt kommen, wenngleich er eingestand: „Wir sind – wie andere Chöre auch – schon etwas geschmolzen. Vor Corona waren wir noch 30 aktive Sänger.“ Dennoch: Der MGV Dhünn singt am 5. November bei einem Konzert in Kürten-Biesfeld. Ob das traditionelle Weihnachtssingen am vierten Advent in Dhünn stattfindet, vermochte Weber noch nicht zu sagen: „Es ist noch unsicher, ob wir das angehen. Denn es gibt ja wenig Planungssicherheit.“

Dem Jubilar stellte das Dhünnsche Dorf eine übergroße Grußkarte auf: Darauf können Gratulanten unterschreiben. Foto: Stephan Singer

„Zur Post“-Wirt Amir gab den Sängern eine Runde Bier nebst Kurzen aus und konstatierte: „Noch weitere 25 Jahre mache ich nicht, dazu habe ich keine Lust.“ Daraufhin konterte Tebling untermauert von freudigen Lachern: „25 Jahre gehen doch schnell herum.“

Amir Alizadeh stammt aus dem Iran und musste diesen einst verlassen. Ein Freund arbeitete damals als Arzt im Wermelskirchener Krankenhaus und „lotste“ ihn ins Bergische Land. „Irgendwann wollten meine Frau und meine Tochter ins Freibad. Ich habe sie ins Dhünner Bad gebracht, das damals noch in Betrieb war. Am Abend habe ich sie abgeholt, und wir sind ins Hotel-Restaurant ‚Zur Post‘, um etwas zu essen“, erinnert sich Amir. Im Schankraum verliebte sich seine Frau, eine gebürtige Türkin, vom Fleck weg in das bergisch-rustikale Ambiente. Amir denkt mit einem Lächeln zurück: „Daraufhin habe ich ihr gesagt, dass ich es ihr kaufe.“