Gemeindeleben in Wermelskirchen Frauenfrühstück schreibt letztes Kapitel

Eigentlich wollen sie von Abschiedsstimmung und Wehmut nichts wissen. „Diese Entscheidung war einfach dran“, erinnert Lena Schmitz. Anfang des Jahres hatte das Organisationsteam mit Frauen aus vielen verschiedenen christlichen Gemeinden der Stadt einmütig beschlossen, das Kapitel „Frauenfrühstück“ zu schließen – Team und Besucher seien älter geworden, Mitarbeiterinnen seien nicht mehr so einfach zu finden. „Natürlich ist uns diese Entscheidung schwer gefallen“, sagt Lena Schmitz. Aber die Entscheidung habe sich während der Pandemie immer deutlicher herauskristallisiert. Also hatten die Initiatorinnen nach 37 Jahren am Samstag zu einer letzten Veranstaltung ins Bürgerzentrum eingeladen.