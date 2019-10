Gut Gemacht : Ein Lehrer für Selbstverteidigung im Judoclub

Sven Dicke (m.) absolviertejetzt die SV-Lehrer Ausbildung – hier mit den erfolgreichen Athleten Jannik Sokirko (l.) und Luke Cabcena. Foto: Sokirko

Wermelskirchen Sven Dicke hat erkannt, dass es bei der Selbstverteidigung nicht den einen perfekten Weg gibt. Ziel müsse es sein, möglichst unverletzt aus einer Situation herauszukommen.

Zum Trainer B für Selbstverteidigung hat sich Sven Dicke beim Deutschen Judo-Bund weiterbilden lassen. Nachdem er durch seine Kinder vor 13 Jahren den Weg zurück auf die Judomatte fand, hat er sich kontinuierlich aus- und weiterbilden lassen, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins Mit dem Erwerb des 1. DAN und später der Trainer C-Lizenz, folgten der 2. DAN und die Trainer B-Lizenz zum Judolehrer. Im Zuge der Trainer-B-Ausbildung und auf weiteren Fortbildungen kam Dicke dann mit dem Thema Selbstverteidigung (SV) in Kontakt. Inzwischen ist die SV auch als Prüfungsfach im Judo eingezogen. Der judobegeisterte Sportler entschied sich, mehr über diesen Bereich zu erfahren. So opferte er einige der wenigen freien Wochenenden, um die Lizenz zum SV-Lehrer zu erwerben. Neben Techniken und Strategien war ein großer Bestandteil der Ausbildung auch das Thema Selbstbehauptung und Gewaltprävention.

„Wir müssen ja nicht sehenden Auges in einen Konflikt reinlaufen“, sagte die Ausbilderin Anja Derksen. Orientierung und Wachsamkeit sind gefordert. Dr. Mario Staller, Professor für Psychologie an der FHöV NRW im Fachbereich Polizei tätig und bekannter SV-Trainer, legte den Schwerpunkt auf „funktionale Bewegungen“, die gelehrt und gelernt werden sollten. lernen. Hier konnte sich der Judoka Sven Dicke schon viel eher mit identifizieren, denn offene Situationen sind in nahezu jeder Judotrainingseinheit in Form von Übungskämpfen vorhanden. „Sicher hat jeder seine eigenen Schlüsselerlebnisse aus der Ausbildung mitgenommen“, sagt Dicke. „Für mich ist es die Erkenntnis, dass es gerade bei der SV nicht den einen, den perfekten Weg gibt. Das Ziel muss es sein, möglichst unverletzt der Situation zu entkommen. Wir müssen unsere Stärken, aber insbesondere auch unsere Schwächen kennen. Da ist einfaches Weglaufen, oft schon ein sehr guter Ansatz.“ Aufgrund seines außergewöhnlichen Engagements und Einsatzes wird Dicke häufig liebevoll von seinen Trainerkollegen als verrückt bezeichnet. Hier findet er in den Nachwuchsathleten des Clubs gute Gesellschaft. Sie verbringen ihre Herbstferien nahezu komplett auf der Judomatte.

Nach dem Bayer-Cup zu Ferienbeginn und dem Prüfungslehrgang in der ersten Woche reiste die Truppe nun nach Urmitz zu einem internationalen Turnier. Phil Cabecana gewann alle Kämpfe und belegte Platz 1. Julius Glaser konnte in der U12 alle Kontrahenten bezwingen und gewann Gold. In der U15 musste er sich lediglich einem alten Bekannten geschlagen geben. Hannah Glauner begann mit einem Auftaktsieg. Die folgenden beiden Kämpfe verlor sie knapp nach Kampfrichterentscheid. So belegte sie ohne abgegebene Wertung Platz 5. Luke Cabecana marschierte mit drei Siegen ins Finale seiner Klasse. Hier konnte er sich mit hauchdünnem Vorsprung durchsetzen und vergoldete ebenfalls den Tag für Familie Cabecana. Jannik Sokirko hatte trotz der langen Anreise leider nur einen Kampf, den er überlegen gewinnen konnte. Mayla Gulich sicherte sich mit einem Sieg die Bronzemedaille ihrer Klasse.