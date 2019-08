Siebenbürger Sachsen feiern in Wermelskirchen : Ein Kronenfest mit vielen Premieren

Siebenbürger Sachsen feiern in Wermelskirchen

Wermelskirchen Das Kronenfest der Kreisgruppe Wuppertal der Siebenbürger Sachsen fand erneut in Wermelskirchen statt. Es wurde mit einem festlichen Gottesdienst in der Kirche Hünger eröffnet.

Im Juli fand zum sechsten Mal das Kronenfest der Kreisgruppe Wuppertal der Siebenbürger Sachsen in Wermelskirchen statt. Wie jedes Jahr wurde es mit einem festlichen Gottesdienst in der Kirche Hünger eröffnet, woraufhin sich alle Trachtenträger zum gemeinsamen Aufmarsch um die Krone aufstellten – und unter musikalischer Begleitung der „D’Adjuvanten Wiehl/Bielstein“ begannen die Feierlichkeiten. Es folgte die Begrüßung durch den ersten Vorsitzenden der Kreisgruppe Wilhelm Funk und seines ersten Stellvertreters Georg Depner , gefolgt vom ersten stellvertretenden Bürgermeister der Stadt Wermelskirchen Stefan Leßenich , der sogleich beteuerte, wie wichtig solche Veranstaltungen nicht nur für die Stadt, sondern auch für den Erhalt der Identität sind.

Nach einer packenden Rede und der Bescherung für die Kinder wurde abschließend um die Krone ein Walzer getanzt. Das Kulturprogramm wurde schließlich im Gemeindehaus in Hünger fortgeführt. Eingeleitet wurde es mit einem kurzen Sketch von den beiden Chorleitern Monika Polder und Erich Krafft, die mit ihrer Einlage zeigen wollten, dass jeder im Chor herzlich willkommen ist. Daraufhin trat der Chor auf, gefolgt von der Tanzgruppe Wuppertal, die in diesem Jahr die Tanzgruppe der Kreisgruppe Mittelhessen als Gast begrüßen durfte. Dabei präsentierte sich jede Tanzgruppe zunächst allein, jedoch wurde der Auftritt mit einem gemeinsamen Tanz, der „Recklich Mäd”, abgeschlossen. Ohne große Pause zogen die „D’Adjuvanten Wiehl/Bielstein“ in den Saal ein und sorgten bis zum Abend mit schwungvoller Blasmusik schon für die richtige Tanz- und Feierlaune für den späteren Abend.