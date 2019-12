Traditionelles und Modernes auf dem Programm : Ein halbes Jahr lang Weihnachtslieder

Peter Rinne dirigiert drei Chöre. Nach den Sommerferien beginnen dort die Proben für Adventskonzerte. Trotzdem freut er sich jetzt noch über weihnachtliche Melodien.

Von Theresa Demski Wenn Peter Rinne die ersten Weihnachtslieder des Jahres anstimmt, dann scheint draußen meistens die Sonne und das Thermometer zeigt deutlich über 20 Grad. „Da ist dann trotz der vertrauten Melodien von Weihnachtsstimmung noch keine Spur“, sagt der Chorleiter. Ganz im Gegenteil: Vielen Sängern gehe das Singen von Weihnachtsliedern im Sommer gehörig gegen den Strich. „Aber wenn wir pünktlich zu den Konzerten im Dezember ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine stellen wollen, dann müssen wir so früh anfangen“, sagt er. Das gilt für den Männergesangverein Niederwermelskirchen, der jedes Jahr zu zwei großen vorweihnachtlichen Konzerten einlädt. Und das gilt für den Kirchenchor und den Posaunenchor der Evangelischen Kirchengemeinde Hilgen-Neuenhaus, die Peter Rinne ebenfalls leitet. „Für unsere Mitgestaltung der weihnachtlichen Gottesdienste steigen wir allerdings etwas später in die Probenarbeit ein“, sagt Rinne (55).

So probten die Sänger des Männergesangvereins Niederwermelskirchen in diesem Jahr für das Weihnachtsprogramm ein Stück, das im Refrain die Titelmelodie vom „König der Löwen“ übernahm. „Das mutete weihnachtlich an“, sagt Rinne und berichtet, dass es für viele der Sänger eine Herausforderung war, sich den englischen Zeilen zu widmen. Da werde dann in Lautschrift der Text zu den Noten geschrieben. Davon merkt das Publikum am Ende nichts „Uns ist es wichtig, mit dieser Musik auch jüngere Menschen anzusprechen“, sagt Rinne. Im Publikum und als mögliche künftige Sänger. Dann macht er ein bisschen Werbung für der Chorgesang: „Das macht Spaß, bietet mir einen Ausgleich neben meinem Arbeitsalltag und gleichzeitig wird man Teil einer Gemeinschaft“, sagt er. Um auch jungen Menschen das Chorleben schmackhaft zu machen, sei eben ein abwechslungsreiches Repertoire wichtig. Neue Advents- und Weihnachtslieder ziehen deswegen jedes Jahr ins Programm der Chöre ein – ohne die traditionsreichen zu vertreiben. Manchmal werde ihm der Advent anstrengend, wegen der vielen Termine, Proben und Konzerte.