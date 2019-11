Dhünntalschule in Wermelskirchen : Ein ganz normaler Tag

Gruppenbild mit allen Schülern, die am Projekttag teilgenommen haben. Foto: Lea Hensen

Wermelskirchen Bei einem Projekttag der Weik-Stiftung erfahren die Schüler der Dhünntalschule auf spielerische Weise, wie es ist, körperlich beeinträchtigt zu sein.

Robin bleibt stehen und verzieht ratlos das Gesicht. Sachte tastet er sich mit dem Stock in seiner Rechten nach vorne, tippelt auf der Stelle, macht dann zwei, drei vorsichtige Schritte nach links. Mit einem Rums schlägt der Stock gegen einen Stuhl. Der Sechsjährige zuckt zusammen und hält inne.

Wenige Minuten später nimmt er seine Augenbinde ab. Und sieht wieder den Klassenraum, in dem er sich befindet, mitten unter den anderen Schülern der Dhünntalschule in Dabringhausen, die an diesem Vormittag einen besonderen Tag erleben, der ein „ganz normaler Tag“ heißt. Ehrenamtliche Mitarbeiter der Elisabeth & Bernhard Weik-Stiftung aus Langenfeld besuchen die Schule und sensibilisieren die Kinder für ein Leben mit körperlicher Beeinträchtigung. Die Schüler durchlaufen mehrere Stationen: Sie bewegen sich mit einem Blindenstock und mit Gehhilfen, fahren mit dem Rollstuhl und bekommen Westen mit Gewichten umgeschnallt, um zu spüren, wie sich ein Übergewichtiger fühlt. Und sie treffen auf Menschen, die sich auf Gebärdensprache verständigen oder erblindet sind. Sie zeigen und erklären ihnen, wie sie ihren Alltag meistern.

Mit verbundenen Augen als Sozius auf dem Tandem: Luca (6) stellt sich dieser Herausforderung. Foto: Lea Hensen

Info „Ein ganz normaler Tag“ der Weik-Stiftung Projekt Das Projekt ist 2006 an Langenfelder Grundschulen gestartet und wird inzwischen an 45 Grundschulen im Ruhrgebiet, im Kreis Mettmann, im Raum Leverkusen und im Bergischen Land an mehreren Schulen angeboten. Im Raum Köln gibt es ein zweites Team. Auszeichnung Die Initiative „Deutschland – Land der Ideen“ hat die Stiftung 2009 für den „ganz normalen Tag“ unter mehr als 2000 Bewerbungen ausgezeichnet.

„Ein aufregender Tag für die Schüler“, sagt Schulleiterin Friederike Kelzenberg-Gerloff, „aber eben ein ganz normaler Tag für die Menschen, die sie heute kennenlernen.“ Genau das sollen die Schüler nämlich lernen: Dass körperlich beeinträchtigte Menschen ganz normale Menschen sind, die einen gleichberechtigten und unverkrampften Umgang verdienen. Das Projekt will die Inklusion vorantreiben und Diskriminierung entgegenwirken. An den beiden Standorten der Dhünntalschule findet es zum dritten Mal statt. Damit jedes Schulkind die Möglichkeit hat, einmal teilzunehmen, besucht die Weik-Stiftung die Schule alle vier Jahre.

Mit den Rollstühlen müssen die Kinder auch Unebenheiten befahren. Foto: Lea Hensen

Bei den Übungen geht es nicht nur darum, eine Gehhilfe oder einen Rollstuhl einmal selbst zu benutzen. Die Kinder sollen auch ein Gefühl dafür entwickeln, welchen Herausforderungen Menschen mit Handicap ausgesetzt sind. Draußen auf dem Schulhof drehen zwei Männer auf dem Fahrrad ihre Runden: Sie fahren kein Zweirad, sondern Tandem – hinten sitzt jeweils ein Kind mit verbundenen Augen. Der achtjährige Luka erholt sich auf einer Bank. „Ich dachte manchmal, wir fahren rückwärts, oder wir rutschen ab“, berichtet er von seiner Fahrt. Dem Vordermann vollständig zu vertrauen, sich während der Fahrt sogar mit in die Kurven zu legen, ohne zu sehen, wohin man eigentlich fährt, sei ihm nicht leicht gefallen. Der Zweitklässler hat verstanden, worum es geht. „Ich kann jetzt besser nachvollziehen, wie sich Blinde fühlen. Ich glaube, wenn wir solche Erfahrungen machen, werden wir in Zukunft auch niemanden auslachen, der so etwas hat.“

Robin (6) geht mit einem Blindenstock. Foto: Lea Hensen

Ein paar Meter weiter wird laut in die Hände geklatscht. Eine Gruppe Schüler macht den Hampelmann-Sprung, danach Kniebeugen, dann joggen alle im Kreis. Sie springen wild herum und haben Spaß. Der Gruppenleiter ruft die Kinder zu sich und gibt ihnen Gewichtswesten und schwere Fesseln für Arme und Füße. Die Übungen fallen ihnen jetzt viel schwerer, kaum berühren sich die Hände beim Hampelmann über dem Kopf.