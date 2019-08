Wermelskirchener können Anträge bei der Bezirksregierung stellen : Eigentümern von Baudenkmälern winken wieder höhere Zuschüsse

Wermelskirchen Die Bezirksregierung hat die Fördertöpfe für Baudenkmäler wieder stärker gefüllt. Private Eigentümer können auf Antrag bis zu 50 Prozent der Kosten gefördert bekommen.

Menschen, die in einem Baudenkmal wohnen, wissen das besondere Flair historischer Bauten meist besonders zu schätzen. Aber der deutlich höhere Aufwand für Erhalt, Pflege und Sanierung schlägt finanziell stark zu Buche. Doch für sie hat Michaela Böllstorf vom städtischen Hochbauamt eine gute Nachricht: Die Bezirksregierung hat die Fördertöpfe für Baudenkmäler wieder stärker gefüllt. „Private Eigentümer können auf Antrag bis zu 50 Prozent der Kosten gefördert bekommen“, sagt sie. Die Anträge werden allerdings nicht bei der Stadt gestellt, sondern sind direkt an die Bezirksregierung zu richten. „Wir helfen gerne weiter, denn der Link auf der Homepage liegt etwas versteckt.“

Der Fördertopf gelte für Baudenkmäler mit insgesamt etwa neun Millionen Euro und Bodendenkmäler mit etwa 3,7 Millionen Euro. In Wermelskirchen gibt es ein Dutzend Bodendenkmäler. Dazu zählt ein großer Lagerplatz aus der Mittelsteinzeit (Mesolithikum von 5800 v. Chr. bis 430 v. Chr.), der hinter dem Areal der Kindertagesstätte am Bussardweg entdeckt wurde. Im Boden seien Reste dieser Stätte gefunden worden – vermutlich eine wahre Fundgrube für Archäologen.

Eine Doppelförderung sei grundsätzlich nicht auszuschließen. Wenn die Stadt beispielsweise Zuschüsse aus dem Topf der Städtebauförderung für Projekte des Integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzepts erhalten sollte, etwa für die Bürgerhäuser, könnte sich für sie auch der Fördertopf „Baudenkmäler“ öffnen, „wobei die Städtebauförderbeträge reduziert werden würden“, so Böllstorf. Eine 100-prozentige Finanzierung aus zwei Quellen sei nicht möglich. Einen Eigenanteil wird die Kommune immer tragen müssen. Die Antragstellung ist aufwändig, auch für die privaten Eigentümer. Seit 1. Juli gelten die geänderten Förderrichtlinien, „es gibt ein neues Antragsformular“, berichtet Böllstorf. Wer Zuschüsse erhalten will, müsse detailliert beschreiben, was genau er vorhat, was wie saniert wird, welche Farben und Materialien verwendet werden.