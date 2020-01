Bis Ende Februar können Wermelskirchener ihre Antwort schicken : Wer wünscht die gelbe Tonne?

So sieht Mülltrennung in Solingen aus: Papier (blaue Tonne), Restmüll (grau), Bioabfälle (braun) Verpackungsabfälle (gelb). Foto: Guido Radtke

Wermelskirchen Mit dem Grundabgabenbescheid erhalten Eigentümer jetzt einen Fragebogen. Wer die gelbe Tonne für Verpackungsmüll wünscht, sollte an der Abfrage teilnehmen, sonst muss er weiterhin in Gelben Säcken entsorgen.

Das ist die Chance zu einem Wechsel bei der Entsorgung von Verpackungsabfall: Die Stadtverwaltung startet am Montag, 13. Januar, eine Abfrage zum Thema „Gelber Sack“ oder „Gelbe Tonne“? Um die Wünsche der Bürger möglichst kostenneutral zu ermitteln, wird ein Fragebogen mit einem Brief versandt, den die Grundstücks- und Wohnungseigentümer ohnehin zum Jahresbeginn erhalten: Mit den diesjährigen Grundbesitzabgabenbescheide, die am Freitag verschickt werden, erhalten alle als Beilage die Abfrage „Gelber Sack“ oder „Gelbe Tonne“.