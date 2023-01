Wermelskirchen Eifgenwanderweg bleibt gesperrt – Bäume drohen zu fallen

Am vergangenen Wochenende war die Feuerwehr Wermelskirchen ins Eifgental alarmiert worden (wir berichteten). Dort war durch die anhaltenden Regenfälle die Böschung des Wanderweges vom Eifgen in Richtung Berger Mühle abgerutscht. Aus Sicherheitsgründen wurde dieser Hauptwanderweg vollständig im betroffenen Bereich gesperrt. Stadtverwaltung und Feuerwehr raten Spaziergängern, derzeit grundsätzlich in Gewässernähe und im Uferbereich von Flüssen und Bächen vorsichtig zu sein. „Die Wasserstände sind gestiegen und deshalb sollten Uferbereiche am besten gemieden werden“, warnt Alex Groß von der Feuerwehr.