Wermelskirchen Eifgen-Wanderweg ist bis auf Weiteres gesperrt

Am Sonntag ist die Feuerwehr Wermelskirchen ins Eifgen alarmiert worden. Dort ist durch die anhaltenden Regenfälle die Böschung des Wanderweges (Foto: Teifel) vom Eifgen in Richtung Berger Mühle abgerutscht. Das teilte die Stadt am Sonntag mit. Aus Sicherheitsgründen wurde dieser Hauptwanderweg zwischen Eifgen und Berger Mühle vollständig im betroffenen Bereich gesperrt.