Feuerwehr Wermelskirchen : Silberne Ehrennadel für Uli Puschinski

Kreisbrandmeister Wolfgang Weiden (li.) überreichte Wermelskirchens Jugendfeuerwehrwart Uli Puschinski die silberne Ehrennadel. Foto: Stephan Singer

Wermelskirchen Die Jahreshauptversammlung der Feuerwehr sieht den Wermelskirchener Jugendfeuerwehrwart als Kandidaten für das Amt des Kreis-Jugendfeuerwehrwartes. Außerdem ging es am Freitag um Investitionen in neue Gerätehäuser.

Uli Puschinski verweist gerne auf seine Helfer und Mitstreiter: „Ich mache das nicht alleine.“ Dennoch ist klar: Der Erfolg der Jugendfeuerwehr in Wermelskirchen in den vergangenen zehn Jahren ist eng mit dem Namen Uli Puschinski als Stadtjugendfeuerwehrwart verbunden. Aktuell zählen 41 Aktive zur Jugendfeuerwehr, zuletzt belegten die Wermelskirchener Nachwuchsbrandbekämpfer bei einem kreisweiten Wettbewerb den zweiten Platz. Vor noch rund zehn Jahren stand die Jugendfeuerwehr in Wermelskirchen mangels Interesse kurz vor der Auflösung. Bei der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr am Freitag überreichte Kreisbrandbrandmeister Wolfgang Weiden nun die Ehrennadel in Silber des Jugendfeuerwehrverbandes Nordrhein-Westfalen an Uli Puschinski. Den Vorschlag, diese Auszeichnung vorzunehmen, hatte die Wermelskirchener Jugendfeuerwehr höchstselbst an die Entscheidungsträger in der Kreushauptstadt Bergisch Gladbach herangetragen.

Laute „Uli“-Rufe schallten durch den Saal im Evangelischen Gemeindehaus Hünger, wohin die Feuerwehr aufgrund des Wasserschadens im Bürgerzentrum auswich, als Kreisbrandmeister Wolfgang Weiden ankündigte, dass ab Jahresende ein Kreis-Jugendfeuerwehrwart gesucht wird. Der Chef der Sankt Florians-Jünger auf Kreisebene kommentierte diese Ausrufe der Feuerwehrleute nicht – sein Lächeln ließ jedoch keinen Zweifel daran, dass ihm Puschinski als neuer Kreis-Jugendfeuerwehrwart durchaus gefällt.

Info Immer öfter wird der Rettungsdienst gerufen Einsätze Die Feuerwehr verzeichnete im vergangenen Jahr 663 Einsätze, wovon mit 501 Fällen die Hilfeleistungen den größten Anteil ausmachten. Der Rettungsdienst kam in 2018 auf 6500 Einsätze. „Die Einsätze des Rettungsdienstes werden steigen und steigen. Vielleicht sollten wir den Anruf auf der Nummer 112 kostenpflichtig machen“, sagte Torsten Raspe augenzwinkernd.

Dann wandte sich Kreisbrandmeister Weiden an Bürgermeister Rainer Bleek und den ersten Beigeordneten Stefan Görnert, die beide bei der Jahreshauptversammlung zu Gast waren: „Die Vergrößerung an der Feuerwache Vorm Eickerberg ist gut gelöst. Aber das war schon für 2015 zugesagt und schon vor zehn Jahren gefordert.“ In Bergisch Gladbach sei es gelungen, innerhalb von nur einem Jahr eine neue Leitstelle zu installieren. Seine Rede verband Wolfgang Weiden mit einem Appell an die Brandbekämpfer: „Es gibt gute Gründe zur Unzufriedenheit, aber keine, um die Aufgabe hinzuwerfen. Dafür ist unser Dienst zu wichtig und zu schön.“