Wermelskirchen: Ehrenamtliche springen für Küsterdienst ein

Wermelskirchen Die Katholische Kirchengemeinde sucht einen neuen Küster für St. Apollinaris – für die Zwischenzeit übernimmt ein Gemeindeteam die Arbeit.

(resa) In St. Apollinaris in Grunewald standen im Frühsommer plötzlich die Gottesdienste auf der Kippe. Die Küsterin hatte schon vor einer Weile ihre Kündigung zum 30. Juni eingereicht und die Katholische Kirchengemeinde hatte sich umgehend auf die Suche nach Ersatz gemacht. Aber für die 5,5 Stunden in der Woche fanden sich bisher keine Bewerber.