Kostenpflichtiger Inhalt: Impfzentrum in Bergisch Gladbach : Ehrenamtliche bauen Fahrdienst zum Impfen auf

André Frowein nimmt Anrufe der Senioren entgegen. Foto: Kathrin Kellermann

Wermelskirchen Das Sozialwerk hat die Initiative ergriffen, viele Freiwillige machen mit: Für Bedürftige, die einen Impftermin in Bergisch Gladbach haben, bieten sie einen ehrenamtlichen Fahrdienst an – und hoffen weiter auf eine Impfmöglichkeit in Wermelskirchen.