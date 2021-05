Diamantene Hochzeit in Hünger : Ein Leben zwischen Backstube und Bibelkreis

Hünger Gretel und Werner Steinhaus feiern an diesem Montag ihre Diamantene Hochzeit. „Wir haben uns damals einfach gefunden und nie mehr losgelassen“, sagen sie und erzählen von ihrem gemeinsamen Leben.

In den vergangenen 60 Jahren haben die beiden viele dieser kleinen Gewohnheiten entwickelt – wie den regelmäßigen Spaziergang um die nahe Talsperre, das Rummikubspiel am Abend. „Und seit der Coronapandemie spielen wir zweimal am Tag im Keller Tischtennis“, erzählt die 83-Jährige und zwinkert ihrem Mann ein bisschen schelmisch zu. „Sie jagt mich von einer Ecke in die andere“, sagt er und lacht fröhlich zurück. Nach all den Jahren wird das unsichtbare Band zwischen Gretel und Werner Steinhaus zuweilen für andere sichtbar – wenn sie von ihrem Leben erzählen, von ihrer Liebe und von ihren Anfängen.

„Ich wusste eigentlich sofort, dass ich ihn heiraten wollte“, erzählt Gretel Steinhaus. Sie kannte den Bäcker aus Hünger bereits von den Besuchen mit Brot und Brötchen an der Haustüre ihrer Familie in Tente. „Aber kennengelernt haben wir uns bei einer Familienfreizeit der Gemeinde“, sagt er. Es habe noch ein bisschen gedauert, bis sie dann wirklich zusammengefunden hätten. „Aber als wir uns einmal gefunden hatten, ließen wir uns nicht mehr los“, sagt sie. Er war mit seinen Eltern und der großen Schwester in Hünger aufgewachsen, hatte schon als Kind den CVJM und das Gemeindeleben kennengelernt und sowohl in der Backstube als auch bei der heimischen Landwirtschaft mit angepackt. Sie war mit acht Geschwistern in Tente groß geworden. „Und als Werner dazu kam, sind wir am Tisch einfach etwas näher zusammengerückt“, sagt sie. Das seien schöne Jahre gewesen, befinden beide. „Das war einfach meine Wellenlänge“, erzählt Werner Steinhaus, „diese große Familie hat mich direkt fasziniert.“ Ihr Vater zögerte dann auch nicht, als Werner Steinhaus schließlich in der Bandweberei um ihre Hand anhielt. „Wir haben in der Küche dann einen darauf getrunken“, erzählt der heute 88-Jährige und grinst. Am 10. Mai 1961 wurde geheiratet – vor genau 60 Jahren. Im Haus seiner Eltern begannen sie ihr gemeinsames Leben: Sie bauten an, verwandelten den alten Kuhstall in ihr eigenes Zuhause. 1962 kam Tochter Ina zur Welt, drei Jahre später Tochter Anke und 1969 dann Tochter Claudia. „Unsere Mädchen“, sagt Gretel Steinhaus. Familie blieb der Anker in ihrem Leben. „Und auch sonst hatten wir immer was am Gang“, erzählt sie.