Freizeit in Wermelskirchen : Ärger auf der Minigolf-Anlage

Wermelskirchen Antonio Grosso beschwert sich über das Verhalten der Besucher. In letzter Zeit kam es häufiger zu Beschädigungen an den Bahnen.

Antonio Grosso steht am Fuß der Bahn 11. „Gut Schlag, Klaus“ ruft er dem Spieler auf der Bahn zu. Dabei lächelt er, sieht gelassen aus. Doch es gibt eine Sache, die den Inhaber des Minigolfplatzes Sterngolf stört: „Das Problem, das wir hier seit Jahren haben, ist, dass einige Gäste, konkret die Kinder, die hierhin kommen, einen Minigolfplatz mit einem Bolzplatz verwechseln“. sagt er. Konkret meint er damit: „Die Kinder benehmen sich wie auf einem öffentlichen Spielplatz und rennen umher, wie sie wollen, und sind nicht bereit, sich an die Platzordnung zu halten“, erzählt Grosso.

Diese Regeln gibt Antonio Grosso jedem Spieler vor Antritt des Spiels mit an die Hand. Regelmäßig besuchen auch Kindergärten, Schulen oder Jugendfreizeiten der Kirche die Anlage. Wenn er sieht, dass sich Besucher nicht daran halten, wird sein Ton schon mal rauer. „Das Fehlverhalten einiger Besucher hat ja auch weitere Konsequenzen. Hier sind Klubspieler, die Geld zahlen und ihre Runden in Ruhe spielen wollen“, sagt er. Auch für die eigene Sicherheit der Spieler ist es wichtig, dass diese sich an die Regeln halten. „Wir hatten schon einmal den Krankenwagen hier, weil eine Lehrerin einen Ball gegen den Kopf bekommen hat“, erinnert sich Grosso. „Fast jeden Tag kommt es vor, dass sich Kinder nicht an die Regeln hier auf dem Platz halten“, sagt er.