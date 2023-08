Neues Angebot in Wermelskirchen „efi“ fährt jetzt auch in Dabringhausen

Vielleicht werden sich einige Dabringhausener verwundert die Augen gerieben haben, als sie ein weißes London-Taxi mit rot-blauer Aufschrift in ihrem Ort gesehen haben. Aber „efi“, so nennt sich dieses Mobil, gehört nun zum Straßenbild. Denn seit Mitte August fährt „efi“ neben Dabringhausen auch den Kürtener Ortsteil Bechen an. Dadurch soll das Angebot des öffentlichen Nahverkehrs in diesem Bereich deutlich verbessert werden.