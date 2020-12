Supermarkt in Dabringhausen : Edeka-Eröffnung könnte schon 2022 sein

Dabringhausen Die Weichen für den Bau des Lebensmittel-Marktes in Dabringhausen sind gestellt. Jetzt muss nur noch Straßen NRW grünes Licht für den Kreisverkehr geben – und davon hängt einiges ab.

Dass es in der Sitzung ein „Go“ geben würde, hat Marcus Baumgarten von der Edeka nicht bezweifelt, wie er im Gespräch mit dieser Redaktion verrät: „Seit wir mit den ersten Planungen begonnen haben, sind wir von den Politikern und der Stadt stets positiv begleitet worden.“ Ebenso wie die Verwaltung hofft er nun auf eine schnelle Entscheidung von Straßen NRW, um eine genaue Prognose für den Baubeginn und die Eröffnung des Marktes in Dabringhausen geben zu können. „Momentan wäre es ein wenig so, als ob wir in die Glaskugel schauen, weil der Kreisverkehr alles etwas ungewiss macht“, sagt er. „Unser Ziel ist es natürlich, die komplette Baumaßnahme in einer Baustelle abzuwickeln.“ Sprich: Edeka und Kreisverkehr in einem Rutsch. Stimmt der Haupt- und Finanzausschuss in seiner Sitzung am 14. Dezember stellvertretend für den Rat zu, „könnten wir im ersten Halbjahr 2021 den Bauantrag einreichen“, blickt Baumgarten in die Zukunft. „Und dann wäre es mein Wunsch, im Laufe von 2022 mit allem fertig zu sein und den Edeka in Dabringhausen zu eröffnen.“