Nun auch in Wermelskirchen : Leih-E-Bikes warten jetzt auf Radler

Nagelneue Fahrräder stehen seit Freitag an der Verleihstation am Busbahnhof. Wer registriert ist, kann starten. Foto: Udo Teifel

Wermelskirchen Am Freitagmittag lieferte die Firma „nextbike“ sechs Fahrräder zur Verleihstation am Busbahnhof. Damit startet das Projekt „Bergisches e-Bike“ in Wermelskirchen. Auch in Dhünn und Dabringhausen können die Räder abgegeben werden.

Vor zwei Wochen gab es den Startschuss für das neue E-Bike-Netz im Rheinisch-Bergischen Kreis in Leichlingen, seit Freitagmittag nun kommen auch die Wermelskirchener in den Genuss, vor Ort das Mobilitätsangebot zu nutzen. „nextbike“-Regionalleiter Nils Möller stellte sechs nagelneue Fahrräder in die fest verankerten Ladestationen am Busbahnhof. Wer registriert ist, kann sofort loslegen.

Eigentlich erwartete die Stadt die Bike erst Ende nächster Woche, spätestens bis 8. August. Denn dann ist ein Aktionstag am Busbahnhof geplant. Florian Leßke (Amt für Stadtentwicklung): „Dann wird die Mobilitätsmanagerin vor Ort sein und Interessierten das System erläutern. Man kann an diesem Tag auch die Bikes testen.“ Doch die Firma „nextbike“ als Partner der Regionalverkehr Köln hat inzwischen alle 81 Räder für den Rheinisch-Bergischen Kreis geliefert bekommen und verteilt. Christian Seul, bei der RVK mit für dieses Projekt verantwortlich: „Sie sind inzwischen aufbereitet und werden in allen Kommunen an den Stationen zur Verfügung gestellt.“

Info Die Tarife für das „bergische e-Bike“ Basistarif 30 Minuten Radeln kostet zwei Euro, für VRS-Abonnenten ein Euro. Übernacht-Tarif für Pendler Für eine Pauschale von drei Euro können die Räder von 17 bis 8 Uhr am nächsten Tag genutzt werden; für VRS-Kunden zwei Euro. Freizeittarif am Wochenende Die RVK bietet eine Tagespauschale von 18 Euro an, VRS-Kunden zahlen zwölf Euro.

Sechs Räder sind Standard an jeder Verleihstation. Seul: „Es ist ein bewegliches System. Die Räder müssen nicht an den Ausgangsort zurückgebracht werden, sondern können auch an den anderen vorhandenen Verleihstationen abgegeben werden.“ In Wermelskirchen gibt es nun noch zwei weitere Abgabepunkte, sogenannte virtuelle Stationen: an der Dhünner Stadtkirche und in der Ortsmitte Dabringhausen. Die entsprechenden Schilder sind dort angebracht; fest verankerte Ladestationen gibt es dort nicht. „nextbike’“ sammelt die Räder dort ein. Seul: „Nutzer können die e-Bikes nicht irgendwo in der Gegend stehenlassen. Da man sich per App registiert hat und nur mit diese personalisierte App auch das Rad starten kann, kann zurückverfolgt werden, wer letzter Nutzer war. Das hätte dann weitere Kosten zur Folge.“

Die Regionalverkehr Köln als Partner des Kreises hat Erfahrungen mit diesen Verleihstationen. 2019 wurden im Rhein-Sieg-Kreis und in Weilerswist solche Angebote etabliert. „Die Bilanz ist erfolgversprechend. Im Rhein-Sieg-Kreis gab es mit 70 Fahrrädern über 10.000 Ausleihen.“

Im Rheinisch-Bergischen Kreis gibt es insgesamt 81 E-Bikes, die den Bürgern zur Verfügung stehen. Der Kreis ist deutschlandweit Vorreiter – denn nirgendwo gibt es sonst so ein flächendeckendes Verleihsystem.

Mit „nextbike“ ist ein Partner am Start, der im Rheinland sieben dieser Verleihsysteme anbietet - unter anderem auch in Leverkusen und Köln. Die Reparaturwerkstatt ist auch in der Farbenstadt.

Um die Räder auszuleihen, ist eine einmalige Registrierung bei „nextbike“ erforderlich. Dies geht über eine RVK-App, telefonisch (mit Gebühr) oder per Touchscreen an einer der Stationen. Denn neben den Ladehalterungen steht ein Tower. Dort ist auch noch einmal erläutert, wie die Registrierung erfolgt und wie man damit umgeht.

Nach dem Erhalt eines QR-Codes oder mit der gekaufte VRS-Karte müssen Code oder Karte an einen Sensor am hinteren Schutzblech des Rades gehalten werden. Dann löst sich die Sperre. Nach Ablauf der gebuchten Zeit muss das Rad zu einer der „Bergischen E-Bike-Stationen“ oder virtuellen Stationen im Kreisgebiet zurückgebracht werden.

Die nächsten Stationen des E-Bike-Netzes sind in Hilgen am Raiffeisenplatz, in Leichlingen am Bahnhof und in Odenthal-Altenberg. Dort gibt es die fest installierten Ladeeinrichtungen. Kreisweit werden 20 virtuelle Stationen angeboten – dort kann das Rad abgestellt werden. In direkter Nachbarschaft zum Stadtgebiet finden sich diese Plätze in Burscheid am Bahnhof, in Witzhelden und in Blecher.