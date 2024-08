Info

Turnier Insgesamt 39 Teams treten dieses Jahr beim „23. Bergischen Herrendoppel 77+“ an. Die Anmeldeliste war schon im Frühling voll, sagt Organisator Frank Hemmerling. Spieler aus dem ganzen Bergischen Land und darüber hinaus kommen zum Turnier.

Spiele Nach der Vorrunde am Mittwoch, Donnerstag und Freitag startet am Samstag die Hauptrunde mit den Achtel- und Viertelfinalspielen. Abends findet die „Players Night“ statt. Am Sonntag werden dann zu den Halb- und Finalspielen auch viele Besucher auf den Tennisplätzen in Pohlhausen erwartet. „Das Turnier verbindet anspruchsvolles Tennis und Geselligkeit“, sagt Hemmerling.

