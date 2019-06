Jahreshauptversammlung in Dabringhausen : DTV-Turner sorgen für hitzige Diskussion

Dabringhausen Die Mitglieder des Dabringhauser Turnvereins schmettern das Turnabteilungspapier zu Sponsoring-Einnahmen mit großer Mehrheit ab. Der Vorsitzende Andreas Gall bezeichnet das Ansinnen als Vorhaben, das die „Welt nicht braucht“.

Da knisterte es gewaltig in der Luft: Ein Antrag aus den Reihen der Turnabteilung, den Sabine Krüger federführend vortrug, sorgte im Vereinsheim am Asterweg bei der Jahreshauptversammlung des Dabringhauser Turnvereins (DTV) für eine hitzige Diskussion, die die Versammlung auf eine Gesamtdauer von drei Stunden hinzog. Mit dem Papier forderte die Turnabteilung den Gesamtverein auf, bei der Jahreshauptversammlung einen Beschluss zu fassen, wonach Einnahmen aus Vermarktung (Sponsoring) oder Veräußerungen dem Verein und nicht einer einzelnen Abteilung zugute kommen sollen.

Konkret erläuterte Sabine Krüger, dass es nicht sein könne, dass alle Mitglieder zur Finanzierung des Kunstrasenplatzes am Höferhof beitragen, Erlöse aus dessen Vermarktung aber nur an die Fußballabteilung fließen.

Dagegen wandte sich eine große Mehrheit der Anwesenden und merkte an, dass es beispielsweise Sponsoren oder Spender gäbe, die ganz speziell einem bestimmten Projekt oder einer einzelnen Abteilung helfen wollten. Beim DTV-Vorsitzenden Andreas Gall stieß das „Solidaritäs“-Argument der Turnabteilung auf Unmut: „Dieser Antrag provoziert und schikaniert andere Abteilungen. Diesen Antrag braucht die Welt und dieser Verein nicht.“ Gall rechnete vor, dass es gerade die Fußballabteilung sei, die solidarisch dem Verein nütze: Von den vom DTV zu tragenden Kosten für Kunstrasen (rund 100.000 Euro) und Tartanlaufbahn (rund 125.500 Euro) habe die Fußballabteilung durch Eigenleistung, Einnahmen von Benefizveranstaltungen (wie „Dawerkuser Partynacht“) sowie aquirierten Spendern und Sponsoren bislang 50.000 Euro gesammelt, womit die Kreditbelastung für den Verein reduziert würde. Der Beitrag aus der Turnabteilung, die besonders auf den Bau der Tartanlaufbahn gedrungen habe, belaufe sich auf Null. Bei nur fünf Stimmen zugunsten des Antrags lehnte die Versammlung das Ansinnen mit deutlicher Mehrheit ab. Allerdings blickt Andreas Gall aus: „Die für den Umbau am Höferhof eingeführte Mitgliedschafts-Beitragserhöhung können wir im kommenden Jahr überdenken und ganz oder teilweise zurücknehmen, wenn unsere Darlehen nach dem vollzogenen Verkauf des Grundstücks am Asterweg abgelöst sind.“ Ein Antrag der Fußballabteilung fand hingegen die Zustimmung der Versammlung. Demnach soll sich der Erlös aus dem Verkauf des ehemaligen Höferhof-Ballfangzaunes, für den sich der SV 09/35 Wermelskirchen für das Eifgen-Stadion interessiert, auf rund 4500 Euro belaufen. Der soll in gleichen Teilen soll zur Finanzierung des energetischen Berichts für das Vereinsheim am Asterweg 28 sowie für die Renovierung der DTV-Tennisanlage eingesetzt werden.