Dabringhausener Turnverein Sportler bringen Ideen für neues Vereinsheim ein

Am Montagabend hatte Leyhausen alle Interessierten zu einer Ideenrunde in die Mehrzweckhalle eingeladen. Zuvor hatte er schon mit den ersten Plänen der Architekten Station bei den Fußballern des Vereins gemacht. „Den Hauptnutzern der Anlage“, erklärte er. Dort hatte er die gleiche Bitte geäußert wie an die Sportler am Montag: „Tragt eure Ideen, Bedenken und Wünsche in die Pläne ein, damit wir sie in die Beratung mitnehmen können.“