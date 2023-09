Bernd Koebke neuer Vorsitzender DRK Wermelskirchen wählt neuen Vorstand

Das bestätigte auch Sabine Ballsieper, die für die Blutspende-Termine in Wermelskirchen die Fäden in der Hand hält. Neun Blutspendetermine hätten in diesem Jahr bereits stattgefunden, fünf stünden noch aus. Aktuell hat das DRK in diesem Jahr 1114 Spender, davon 91 Neuspender gezählt.