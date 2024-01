Ski-Club Wermelskirchen Drei Podestplätze für Mick Weber bei alpinen Skirennen

Los ging es für Mick Weber am vergangenen Samstag im Riesenslalom in der Altersklasse der unter Zehnjährigen auf der mit Natur- und Kunstschnee bestens präparierten Piste. Bei minus vier Grad Celsius und traumhaften Wetter ging der Wermelskirchener mit Startnummer 22 ins Rennen. Für ihn waren es die ersten Läufe in der noch jungen Rennsaison sowie der erste Start auf der Hunau – und das aus einem „richtigem Starthaus“, was der Neunjährige „richtig cool“ fand. Für die 19 gesteckten Tore benötigte Mick Weber 38,67 Sekunden, was am Ende hinter dem Sieger Tim Teutenberg vom SK Winterberg Platz zwei bedeutete.