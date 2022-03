ÖPNV in Wermelskirchen : Drei Parkplätze fallen für SB 24 weg

Wermelskirchen Nach heftiger Kritik hat sich die Stadtverwaltung in punkto Linienführung des „Schnellbusses“ SB 24 etwas einfallen lassen. Der Gelenkbus fährt jetzt nicht mehr über den Brückenweg, sondern über die Kreuzstraße.

Laut und heftig war die Kritik einer Anwohnerin an der Linienführung des „Schnellbusses“ SB 24: Seit dem 12. Dezember 2021, also mit der Einführung des Angebotes durch den Kreis, fuhren die Busse in Richtung Busbahnhof über den Brückenweg. Engpässe waren da die Kurve zur Telegrafenstraße und am Eiloid. Aber auch auf dem Brückenweg war durch die Mittelinseln und die Fahrradspur nicht viel Platz. Anwohnerin Barbara Fleischer sah schon gefährliche Situationen im Sommer, wenn viele Radler diesen Straße befahren.