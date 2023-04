In Wermelskirchen Drei Konzerte rocken den Tanz in den Mai

Die Band „Tante Silke“ besteht aus Thorsten Lull (Schlagzeug), Thomas Behle (Gitarre), Patrick „Paddel“ Wiese (Gesang), Peter Bäumer (Bass) und Jan Heumann (Gitarre). Das Repertoire von „Tante Silke“ steht vorrangig für Rockmusik der „krachenden Gangart“. Lieder wie „My Generation“ (The Who), „The Joker“ (Steve Miller Band), „War pigs“ (Black Sabbath), „Killing in the name of“ (Rage against the machine“) oder „Ace of spades“ (Motörhead) gehören dazu. 2020 hatte „Tante Silke“ wegen des Corona-Lockdowns ein „Dis-Tanz in den Mai“-Konzert gespielt, dass als Internet-Live-Stream aus dem Bahndamm auf die Monitore des Publikums gesendet wurde. Das sorgte für Aufsehen, weil es zu den ersten in Wermelskirchen organisierten Live-Stream-Konzerten zählte.