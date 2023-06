In Wermelskirchen Drei Kindergärten bilden ein Familienzentrum

Bereits 2007 traten die Kindertagesstätten in der Danziger Straße und der Jahnstraße gemeinsam für die erste Zertifizierung als Familienzentrum an – damals als Piloteinrichtungen in NRW. 2009 gesellte sich der Forstring dazu. „Wir sind seit dem richtig zusammengewachsen“, sagt Daniela Leocata, Leiterin der Kita Forstring. Denn viele Angebote unter dem Dach des Familienzentrums stemmen die drei Kitas gemeinsam – wie jüngst das große Familienfest in allen drei Einrichtungen, samt Bimmelbahn.