Kultur in Wermelskirchen Drei Frauen interpretieren Tom Waits neu

Gemeinsamkeit waren die Kompositionen Tom Waits‘, die bei aller Eigenwilligkeit doch zum einen über jeden Zweifel erhaben und zum anderen voll von sprödem Charme waren. Etwa „Jockey Full Of Bourbon“, einem Lied über eine „böse Baybsitterin“, wie es Mamie Minch augenzwinkernd ausdrückte. Oder „Bottom Of The World“, deren dreistimmiges Ende sehr zerbrechlich klang. Aber natürlich war Tom Waits immer sehr vielschichtig, die Grummeligkeit gehörte zu seinem Image. Nachzuhören bei der Nummer „All The World Is Green“, das von Amanda Homi wunderbar und eindringlich gesungen wurde.