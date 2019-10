Ärger in Dhünn : Drei Feuerstellen an der Mehrzweckhalle in Dhünn

Feuerstelle in Dhünn vor der Mehrzweckhalle. Foto: privat

Dhünn Nach den Schmierereien am der Mehrzweckhalle in Dhünn gibt es jetzt auch drei Stellen, an denen vermutlich Jugendliche gekokelt haben.

Erst Dabringhausen, jetzt Dhünn: Unbekannte Jugendliche haben in der vergangenen Woche an drei Stellen im Bereich der Mehrzweckhalle Dhünn/Bolzplatz gekokelt. Davon berichtet das Ratsmitglied Andreas Müßener (Zukunft Wermelskirchen). „Neben dem üblichen Vandalismus gibt es gleich drei Feuerstellen“, berichtet er.

Anwohner Manfred Katerndahl, der schon die Schmierereien an der Mehrzweckhalle in Dhünn publik gemacht hatte, sagt zu den jetzigen Feuerstellen: „Ich habe diese Stellen vorige Woche entdeckt und online gestellt. Aber das ist ja noch nicht alles.“ Ein Feuer machten die unbekannten Jugendlichen (davon geht Katerndahl aus) nicht nur auf dem Zuweg zum Eingang der Mehrzweckhalle, sondern auch auf dem Bolzplatz sowie dem Parkplatz. Außerdem wurde das Sammelplatz-Schild besprüht. Gesehen hat er niemanden, eben nur morgens die Überbleibsel entdeckt.

Er habe nichts gegen die Jugendlichen, wenn sie sich da unten träfen, feierten oder auch laute Musik hörten. „Die höre ich dann zwar auch, die stört mich aber nicht. Denn die Jugendlichen haben ja in Dhünn keinen Treffpunkt“, sagt er.

Doch was überhaupt nicht ginge, seien solche Feuerstellen oder andere Hinterlassenschaften, wie zertrümmerte Bierflaschen auf dem Bolz- oder Parkplatz. „Der Bolzplatz wird genutzt. Auch mein Enkel spielt dort gerne Fußball. Dafür ist der Platz ja gedacht. Diese Aktionen der Jugendlichen sind nicht mehr spaßig.“

Vermutlich in der gleichen Nacht wurde dann auch das Schulgelände der Dhünntal-Grundschule mit Strichmännchen besprüht.

Eine Anzeige wird die Stadtverwaltung nicht stellen, betonte Hartwig Schüngel vom Gebäudemanagement. Dort seien nur Pizza-Schachteln verbrannt worden. „Wir sind aber bereits mit den Jugendlichen in Kontakt“, sagt er.

(tei.-)