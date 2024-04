Musikalisches Trio aus Wermelskirchen Als „Drei Dolle Dellmänner“ zurück auf der Bühne

Das stellen die „Drei dollen Dellmänner“ auch bei ihrer Rückkehr beim Frühlingsmiteinander fest: Die beliebten Schlager aus früheren Jahrzehnten zünden immer noch. „Einmal am Rhein“, singen die Männer, und 200 Besucher stimmen schunkelnd ein. Die ersten fangen auf dem kleinen Stück freiem Parkett an zu tanzen. „Der schönste Platz ist immer an der Theke“ stimmen die „Drei dollen Dellmänner“ dann an, und wieder haben sie das Publikum in Sekundenschnelle auf ihrer Seite. „Das hat in Wermelskirchen immer funktioniert“, wird Erhard Miotk später berichten.