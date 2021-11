Zusätzliches Impfangebot in Wermelskirchen : Dr. Dilek Kalkan impft auch sonntags

Anna Ruppio (r.) holte sich bei Dr. Kalkan ihre Spritze ab. Foto: Stephan Singer

Wermelskirchen Die Menschen kommen zur Erst-, Zweit- oder Booster-Imfpung in die Praxis an der Telegrafenstraße. Die Wochenend-Termine sind bis in den Januar nahezu ausgebucht. Optimierte Abläufe verhindern Wartezeiten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stephan Singer

Bis in den Januar hinein sind die Termine am Wochenende fast vollständig reserviert: Immer sonntags öffnet Dr. Dilek Kalkan ihre Praxis an der Telegrafenstraße für vier Stunden aus nur einem Grund: Die Ärztin und ihr neunköpfiges Team impfen gegen das Coronavirus. „Das Impfen ist uns sehr wichtig. Durch die Termine an Sonntagen können wir deutlich mehr Menschen impfen, als im Normalbetrieb der Praxis “, sagt Hidir Kalkan, der die Abläufe in der Praxis seiner Frau organisiert.

Warteschlangen, genervte oder gehetzte Gesichter sucht man in der Praxis vergeblich: „Wir arbeiten mit Terminen, die sich über unsere Homepage buchen lassen. So weiß jeder, wann er dran ist“, erläutert Hidir Kalkan. Die Abläufe seien inzwischen derart optimiert, dass es von der Ankunft des Patienten bis zum Pieks in den Oberarm in der Regel nur zwei Minuten dauert. „Mit der 15-minütigen Ruhezeit im Anschluss an die Spritze hält sich im Normalfall kein Impfpatient länger als 20 Minuten bei uns in der Praxis auf“, beschreibt er das Vorgehen.

Wieviele Termine die Praxis Dr. Kalkan an einem Wochenende bereitstellt, hängt auch von den Mitarbeitern ab, die freiwillig am eigentlich freien Wochenende arbeiten und diese Stunden später dann abfeiern können. Zuletzt waren es 125 Patienten, die ihre Spritze bekamen, am kommenden Wochenende werden es 250 sein. „Impfstoff ist verfügbar. Eine Mengenbeschränkung gibt es aktuell nur bei Bestellungen des Biontech-Impfstoffs“, sagt Hidir Kalkan, der nicht mit einer Impfstoff-Knappheit in den kommenden Wochen rechnet: „Die Anzahl der Terminkapazitäten ist entscheidend, deshalb haben wir den Ablauf so optimiert.“ In die Praxis kämen sowohl Menschen zur Erst-, Zweit- sowie zur Booster-Impfung.

So auch Anne Ruppio, die eigens aus Ennepetel gekommen war, um im Anschluss an den Impftermin gleich ihre Familie in Wermelskirchen zu besuchen: „Durch meine Mutter bin ich auf Dr. Kalkan aufmerksam geworden und habe hier ebenso meine ersten beiden Corona-Impfungen bekommen.“ Ein Termin am Sonntag sei praktisch, weniger stressig und entspannt, stellt Anne Ruppio fest: „Die Impfung ist das Effektivste zur Pandemiebekämpfung. Dieser freiwillige Einsatz über die normalen Arbeitszeiten hinaus von Dr. Dilek Kalkan und ihrem Team kann gar nicht genug honoriert werden.“