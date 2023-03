Ärzte in Wermelskirchen Dr. Anne Schindler übernimmt Baetzel-Praxis in der Jahnstraße 8

Die Versorgung mit Ärzten im ländlichen Raum steht immer wieder ein kritisch beleuchtetes Thema. Das wissen auch die Allgemeinmedizinerin Angela Baetzel und Dr. Anne Schindler. Die beiden Hausärztinnen vollziehen nun den Generationswechsel in der Praxis an der Jahnstraße 8, die den Wermelskirchenern seit Jahrzehnten als Standort einer Hausarzt-Praxis bekannt ist. Zuletzt praktizierte dort Angela Baetzel über 30 Jahre, nachdem sie die Praxis von Dr. Schwanke übernommen hatte. Jetzt ist Dr. Anne Schindler an der Jahnstraße an der Reihe: DIe 39-Jährige, die bisher in einer Gemeinschaftspraxis in Hückeswagen als selbstständige Ärztin arbeitete und in Wermelskirchen lebt,. wird ab April Hausherrin der Baetzel-Praxis.