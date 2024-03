Presbyterium in Wermelskirchen Dorothea Hoffrogge geht – das Ende einer Ära in der Gemeinde Hilgen-Neuenhaus

Aber mit Traugott Schuller kam ein neuer Pfarrer in die Gemeinde, der ihre Vision teilte. „Wir haben zusammen diese Idee von Gemeinde entwickelt, in der der Pfarrer vor allem Zeit für Seelsorge und Verkündigung hat“, erzählt sie. Also blieb sie Vorsitzende und gemeinsam entwickelten Dorothea Hoffrogge und Traugott Schuller ein völlig neues Bild von Gemeinde. „Ich dachte, wenn an dieser großen Botschaft von Gott und den Menschen etwas dran ist, dann müssen wir das doch anders leben“, sagt sie. Wertschätzung, Streiten und Vertragen, Offenheit: „Es entstand etwas Neues“, sagt Dorothea Hoffrogge.