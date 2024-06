„Love your Dorf“ in Wermelskirchen So wird das Jubel-Dorffest in Dabringhausen

Wenn am Sonntag, 23. Juni, das Schubkarren-Rennen den spektakulären Höhepunkt des Programms bildet, ist das Dorffest in Dabringhausen fast zu Ende. Zuvor steht der Wermelskirchener Stadtteil – von den Bewohnern liebevoll Dawerkusen genannt – erfahrungsmäß zwei Tage unter der Überschrift „Love your Dorf“ Kopf. Damit das gelingt, hat das Dorffest-Komitee ein tagefüllendes Programm zusammengestellt – unterstützt von den beteiligten Vereinen und Gruppen, die mit ihren Ständen und Buden das Dorffest in einen Jahrmarkt-Rummel verwandeln. Und als wenn das Dorffest an sich nicht schon Grund genug zum Feiern für die Dawerkuser wäre, kommt vom 21. bis 23. Juni ein weiterer Grund hinzu: Das Dorffest feiert in diesem Jahr den 30. Geburtstag.