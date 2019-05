Unternehmen baut Vertriebsnetz aus : Neue Doppelspitze beim Räder- und Rollenhersteller

Wermelskirchen/Köln Tente International beruft weiteren Geschäftsführer.

2001 begann André Distel seine Ausbildung bei Tente. Danach studierte er Betriebswirtschaft an der Fachhochschule der Wirtschaft in Bergisch Gladbach und sammelte erste Erfahrungen im Verkauf. 2008 bis 2011 leitete er die neu gegründete Vertriebsgesellschaft in Kanada. Zurück in Deutschland arbeitete er als Assistent des Vorstandes bei der Holding Tente International, und betreute weltweit Schlüsselkunden. Schon sein Großvater und sein Vater waren über viele Jahrzehnte bei Tente beschäftigt.