Jubiläum und Geburtstag am Traber-Ausschank auf der Kirmes : Doppelgeburtstag für Kirmes-Schausteller

Wermelskirchen Seit einem halben Jahrhundert kommt die Familie Traber mit ihrem Ausschank auf die Herbstkirmes. Angestammter Standort ist der obere Loches-Platz. Kevin Traber kam vor 39 Jahren im Wermelskirchener Krankenhaus zur Welt.

Personal In den Spitzen-Zeiten am Abend und an Matinée arbeiten hinter der Traber-Theke bis zu zehn Personen. Dazu gehören Kevin Traber und seine Frau Diana. Außerdem mitreisendes Personal, für das der Chef eigens Hotelzimmer in Wermelskirchen gebucht hat. Drei Mitarbeiter eigens für die Herbstkirmes rekrutiertt das Paar in Wermelskirchen: „Das läuft über Internet-Inserate oder über das Wermelskirchener Prinzip von einem, der einen kennt, der wiederum einen kennt.“

In der 50-jährigen Geschichte, die die Familie Traber mit Wermelskirchen und der Herbstkirmes verbindet, gab es für Kevin Traber noch andere unvergessliche Ereignisse: Er wurde nämlich auch in der Stadt eingeschult, weil der Rummel naturgemäß häufig in die Zeit des Beginns des neuen Schuljahrs fällt. „So war ich genau einen Tag in Wermelskirchen auf der Schule“, erzählt Kevin Traber. Das war damals die Katholische Grundschule St. Michael. „Kinder von reisenden Familien gehen dort zu Schule, wo wir gerade sind. In einem Schul-Tagebuch wird per Stempel die Anwesenheit registriert – das war damals bei mir so und ist heute bei meinen Töchtern so“, erläutert das „Geburtstagskind“. Nur am Tag der Reise von einem Schauplatz zum nächsten seien die Kinder stets entschuldigt. Und die ersten Baby-Fotos von ihm wären auch in Wermelskirchen gemacht worden, weiß Kevin Traber zu berichten: „In einem Fotostudio an der Eich.“