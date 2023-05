Kultur in Wermelskirchen Alternative Country-Klänge im Haus Eifgen

Denn wie sie da auf dem Stuhl auf der Bühne sitzt, die Gitarre leger auf dem Schoß, und ihre Songs singt – das wirkt so natürlich, so selbstverständlich und zugleich auch so leidenschaftlich. Ihre Stimme ist zuckersüß und hat doch eine unterschwellige Kraft und innere Stärke. Da passt es natürlich, dass sie, mit beeindruckender Nonchalance, mit „Ring Of Fire“ einen der größten Hits des großen Johnny Cash spielt. Aber auch die eigenen Songs, wie etwa „Running Out“, fallen da kein Stück ab, sondern zeigen eine selbstsichere Musikerin, die ein größeres Publikum nicht nur verdient hat, sondern über kurz oder lang auch ganz sicher haben wird. Und dann kann man sagen: „Damals, im Haus Eifgen, vor 20 Zuschauern, was für ein Konzert…“