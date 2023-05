An der Berliner Straße in Wermelskirchen Dominik Greif übernimmt Dr. Meyer-Praxis

Mit 69 Jahren wird es Zeit für den Ruhestand. Dr. Hans-Christian Meyer tritt aus seinem Praxisbetrieb an der Berliner Straße ab und übergibt ihn an den Allgemeinmediziner Dominik Greif, der bereits seit Oktober 2020 in der Meyer-Praxis tätig ist und den Patienten deshalb kein Unbekannter ist. Auch Ärztin Simone Mayer, die halbtags in der Praxis arbeitet, bleibt dabei – sie wird Dominik Greif unterstützen, im Oktober folgt ein weiterer Arzt in Vollzeit, so dass dann die gewohnte Personalstärke wieder aktiv ist. „Auch die Mitarbeiter werden alle dabei bleiben“, kündigen Hans-Christian Meyer und Dominik Greif an.