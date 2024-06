Klassentreffen in Wermelskirchen Als die Mädchen noch Zöpfe trugen

Ein altes Foto vom ersten Schultag macht am Samstagabend die Runde. Henning Conrads hat es in seinem Fotoalbum gefunden und zum Klassentreffen mitgebracht. „Ich stehe ganz hinten in der letzten Reihe, mit der Kappe auf dem Kopf“, sagt er und deutet auf das Schwarz-Weiß-Bild. „Ich bin die mit den Zöpfen und der Mütze“, sagt Brigitte Schön. Ernst schaut sie als junges Mädchen in die Kamera vor der Schultür der alten Dörpfeldschule. 43 Kinder wurden hier am 5. April 1951 in der Volksschule willkommen geheißen – viele von ihnen blieben bis zur achten Klasse, andere wechselten vorher auf das benachbarte Gymnasium.