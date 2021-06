Unternehmen in Wermelskirchen : Dönges verdoppelt Paketzahl am neuen Standort

Wasserfall, Wall of History und der Blick auf die Cafeteria auf der Empore: Geschäftsführer Thomas Pletsch in der neuen Empfangshalle. Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen Vor neun Monaten sind die Schwesterfirmen Dönges und Wetec nach Ostringhausen umgezogen. Jeden Tag sei die Erleichterung spürbar, sagt Geschäftsführer Thomas Pletsch. Ein Besuch auf dem neuen Firmengelände.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Theresa Demski

Die kleinen Roboter suchen sich in rasender Geschwindigkeit ihren Weg über die Kisten. 14 der ferngesteuerten Exemplare sind im Roboter-Lager unterwegs und bringen auf Knopfdruck eines der mehr als 30.000 Produkte zu den Mitarbeitern an den fünf Ports. „Das ist ein geniales System“, sagt Thomas Pletsch und blickt von der Empore auf die Arbeit der Roboter. Früher hätten die Mitarbeiter schnell zehn Kilometer auf der Uhr gehabt, weil sie im Lager die Produkte einsammelten, erzählt der Dönges-Geschäftsführer.

Am neuen Standort in Ostringhausen hat sich die Arbeit vieler Kommissionierer völlig verändert: Langen Strecken übernehmen Roboter. Thomas Pletsch deutet auf die Mitarbeiter an den fünf Ausgabestellen. „Von dort werden die Produkte dann auf den Weg zu den Kunden geschickt“, erklärt er. Gerade hat ein Roboter drei Packungen Schutzmasken abgeliefert. Die fertige Kiste wird über das Lieferband zum Versand geschickt. In diesem Fall nimmt sie einen kleinen Umweg, den der Computer vorschreibt. Denn zu den Schutzmasken gesellt sich noch eine Bestellung aus dem Pallettenlager nebenan. In der rund 14 Meter hohen Halle sammeln die Kommissionierer mit Gabelstaplern die größeren Produkte ein. „Das Lager ist schon gut gefüllt“, sagt Pletsch und deutet in die riesige Halle. Acht Monate, nachdem die Geschäftsführung an drei Remscheider Standorten den Startschuss zum Umzug gegeben hat, sind die Abläufe bei den Schwesterfirmen Dönges und Wetec bereits eingespielt. „Wir merken die Erleichterung jeden Tag“, sagt Pletsch, „was wir hier abbilden, wäre für uns in Remscheid nicht möglich gewesen.“

Info Kreisverkehr wohl erst im nächsten Jahr fertig Verkehr Ein Ärgernis bleibt für Dönges und Wetec: Durch die Brücken-Arbeiten von Straßen.NRW sei der Bau des Kreisverkehrs an der Ausfahrt erstmal verschoben worden, sagt Pletsch. Deswegen müsse man sich mit der Kompromisslösung abfinden. Erst 2022 könne das Unternehmen wohl mit dem Bau des Kreisverkehrs in Ostringhausen beginnen, der die Verkehrslage deutlich verbessern soll. Bewerbungen Viele Initiativbewerbungen aus der Region erreichen die Firma seit dem Umzug. „Eine Bewegung lohnt sich immer“, sagt Pletsch.

Dann deutet er auf die Mitarbeiterin im Versand, die gerade das Paket fertig macht, das Versandetikett auf den Karton klebt und ihn dann der Fördertechnik überlässt. Das Paket wird mit einem Aufzug in die erste Etage transportiert, überquert über den Köpfen der Mitarbeiter den Gang in der Halle und wird dann zurück ins Erdgeschoss zur richtigen Lkw-Schleuse geschickt. „Das war eine größere Investition“, sagt Pletsch. Aber die Investition habe sich gelohnt. Zumal mit der Corona-Krise die Auftragszahlen im Online-Handel explodierten. „Der Heimwerkereffekt während der Pandemie“, sagt Pletsch. Werkzeug, Schrauben, Netzwerkkabel: Die Anfrage für viele der 130.000 Produkte wuchs. Inzwischen werden täglich fast doppelt so viele Pakete wie vor dem Umzug auf den Weg geschickt. Der neue Standort macht es möglich – und das Team, das mitgezogen hat, als der Betrieb weiterlaufen und gleichzeitig der Umzug gestemmt wurde. „Heute ist mein Arbeitsplatz viel moderner als früher und das erleichtert den Arbeitsalltag“, erzählt Anke Bach im Wareneingang.

Thomas Pletsch macht sich auf den Weg in die Verwaltung, deutet dabei auf Kabelläufe, die zum Dach führen. „Unsere Photovoltaikanlage läuft“, erzählt er. Dank der großen Dachfläche ist die Anlage groß. Groß genug, um den kompletten Strom, der gebraucht wird, selbst zu produzieren und sogar noch Energie einzuspeisen. In der Empfangshalle, die er lächelnd „Town Hall“ nennt, ändert sich die Atmosphäre. Ein Wasserfall, der von der Cafeteria ins Erdgeschoss fällt, sorgt für ein leises Rauschen. Nebenan entsteht die Wall of History – „von den Anfängen meines Urgroßvaters 1903 bis in die Gegenwart“, erklärt Pletsch. „Wir haben bei diesem Gebäude gefragt, was sich unsere Mitarbeiter wünschen und wie wir das Thema Work-Life-Balance unterbringen“, sagt Pletsch und dann deutet er auf das Fitnessstudio. Morgens um fünf kämen die ersten Mitarbeiter, um zu trainieren. Im Snoozle-Raum nebenan warten Kissen, ein Hängesessel und Waldtapeten. Die Sorge einiger der 70 Verwaltungsmitarbeiter, nun im Großraumbüro zu arbeiten, hat sich verflüchtigt – auch dank der kleinen geschützten Glaseinheiten für Gespräche oder Teamsitzungen. „Ich mag meinen Arbeitsplatz“, sagt Mitarbeiter Andre Hanika, „dieses Gebäude spiegelt wider, was wir sind. Eine große Familie.“