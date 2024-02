Unterstützung in Wermelskirchen Freibad freut sich über Dönges-Spende für Saisonvorbereitung

Die Saisonvorbereitungen im Freibad Dabringhausen können starten: Dafür sorgt auch die Firma Dönges aus Wermelskirchen. Susanne und Thomas Pletsch übergaben am Dienstagnachmittag Schläuche, Pumpen und Werkzeug im Wert von 2600 Euro an die Dabringhauser. „So wollen wir das ehrenamtliche Engagement in der Region unterstützen“, erklärte Susanne Pletsch von Dönges. Zumal Schwimmbäder oft vor finanziellen Herausforderungen stünden.